Вакария (W75). Олейникова совершила невероятный камбэк и сыграет в крупнейшем полуфинале в своей карьере

Украинская теннисистка Александра Олейникова вышла в полуфинал на турнире ITF W75 в Бразилии



В четвертьфинальном поединке Александра Олейникова (№297 WTA) нанесла поражение греческой теннисистке Деспине Папамихаил (№255 WTA) – 3:6, 6:4, 6:2. По ходу второго сета украинка проигрывала 0:4, после чего взяла 11 геймов подряд. За 2,5 часа которые продолжался поединок Олейникова допустила две двойные ошибки, проиграла пять геймов на своей подаче и сделала семь брейков.

Для 24-летней украинской теннисистки это будет самый большой полуфинал в карьере (категория турнира W75). За место в решающем матче она сыграет против победительницы встречи между француженкой Леолией Жанжан и Габриэлой Се из Бразилии.

btu.org.ua