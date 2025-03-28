Формула 2: Ферсхор завершил тесты с лучшим временем

Ричард Ферсхор вчера тоже периодически поднимался на первые строчки протокола, но только в пятницу он показал лучшее время дня, хотя оно не стало лучшим на этих весенних тестах в Бахрейне. В вечерней сессии голландский гонщик MP Motorsport проехал круг за 1:43,273, что было на десятую с лишним быстрее, чем Джошуа Дюрксен, поднявшийся на вторую строчку протокола.

В первой трёхчасовой сессии лидеры были другие, да результаты на круге – тоже, в том числе потому, что гонщики и команды в основном работали над гоночнsм темпом на длинных сериях кругов. Дебютант команды Van Amersfoort Racing Джон Беннетт был быстрее всех с результатом 1:47,228, а второе время осталось за его напарником по Van Amersfoort Racing Рафаэлем Виллагомесом.

Больше всех кругов за первую сессию успел проехать Леонардо Форнароли – ровно пятьдесят.

Вечерняя сессия, последняя на этих тестах, один раз прерывалась красными флагами, когда на трассе из-за какой-то неисправности остановилась машина Оливера Гёте, немецкого гонщика MP Motorsport.

Когда заезды возобновились, первым протокол пятницы возглавил Джошуа Дюрксен, и время парагвайского гонщика AIX Racing было перекрыто Ферсхором только примерно за полчаса до окончания тестов.

Второй этап сезона в молодёжных сериях пройдёт на Международном автодроме Бахрейна 11-13 апреля.

Обобщённые результаты третьего дня тестов

Пилот Команда Время Разница Круги 1. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:43.273 – 54 2. Д.Дюрксен AIX Racing 1:43.394 +0.121 74 3. С.Мегетуниф Trident 1:43.698 +0.425 64 4. О.Гёте MP Motorsport 1:43.991 +0.718 55 5. К.Шилдс AIX Racing 1:44.036 +0.763 66 6. Д.Беганович Hitech 1:45.596 +2.323 71 7. К.Маини DAMS 1:47.103 +3.830 90 8. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:47.228 +3.955 84 9. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:47.499 +4.226 86 10. С.Монтойя Prema Racing 1:47.897 +4.624 74 11. В.Мартен ART Grand Prix 1:48.051 +4.778 77 12. Ritomo Miyata ART Grand Prix 1:48.178 +4.905 77 13. Г.Мини Prema Racing 1:48.201 +4.928 89 14. Л.Форнароли Invicta Racing 1:48.263 +4.990 92 15. Р.Станек Invicta Racing 1:48.295 +5.022 70 16. Х.Марти Campos Racing 1:48.455 +5.182 89 17. А.Линдблад Campos Racing 1:48.488 +5.215 87 18. Л.Браунинг Hitech 1:48.513 +5.240 78

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