Формула 2: Ферсхор завершил тесты с лучшим временем

Ричард Ферсхор вчера тоже периодически поднимался на первые строчки протокола, но только в пятницу он показал лучшее время дня, хотя оно не стало лучшим на этих весенних тестах в Бахрейне. В вечерней сессии голландский гонщик MP Motorsport проехал круг за 1:43,273, что было на десятую с лишним быстрее, чем Джошуа Дюрксен, поднявшийся на вторую строчку протокола.
В первой трёхчасовой сессии лидеры были другие, да результаты на круге – тоже, в том числе потому, что гонщики и команды в основном работали над гоночнsм темпом на длинных сериях кругов. Дебютант команды Van Amersfoort Racing Джон Беннетт был быстрее всех с результатом 1:47,228, а второе время осталось за его напарником по Van Amersfoort Racing Рафаэлем Виллагомесом.
Больше всех кругов за первую сессию успел проехать Леонардо Форнароли – ровно пятьдесят.
Вечерняя сессия, последняя на этих тестах, один раз прерывалась красными флагами, когда на трассе из-за какой-то неисправности остановилась машина Оливера Гёте, немецкого гонщика MP Motorsport.
Когда заезды возобновились, первым протокол пятницы возглавил Джошуа Дюрксен, и время парагвайского гонщика AIX Racing было перекрыто Ферсхором только примерно за полчаса до окончания тестов.
Второй этап сезона в молодёжных сериях пройдёт на Международном автодроме Бахрейна 11-13 апреля.
Обобщённые результаты третьего дня тестов
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. Р.Ферсхор
|MP Motorsport
|1:43.273
|–
|54
|2. Д.Дюрксен
|AIX Racing
|1:43.394
|+0.121
|74
|3. С.Мегетуниф
|Trident
|1:43.698
|+0.425
|64
|4. О.Гёте
|MP Motorsport
|1:43.991
|+0.718
|55
|5. К.Шилдс
|AIX Racing
|1:44.036
|+0.763
|66
|6. Д.Беганович
|Hitech
|1:45.596
|+2.323
|71
|7. К.Маини
|DAMS
|1:47.103
|+3.830
|90
|8. Д.Беннетт
|Van Amersfoort Racing
|1:47.228
|+3.955
|84
|9. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:47.499
|+4.226
|86
|10. С.Монтойя
|Prema Racing
|1:47.897
|+4.624
|74
|11. В.Мартен
|ART Grand Prix
|1:48.051
|+4.778
|77
|12. Ritomo Miyata
|ART Grand Prix
|1:48.178
|+4.905
|77
|13. Г.Мини
|Prema Racing
|1:48.201
|+4.928
|89
|14. Л.Форнароли
|Invicta Racing
|1:48.263
|+4.990
|92
|15. Р.Станек
|Invicta Racing
|1:48.295
|+5.022
|70
|16. Х.Марти
|Campos Racing
|1:48.455
|+5.182
|89
|17. А.Линдблад
|Campos Racing
|1:48.488
|+5.215
|87
|18. Л.Браунинг
|Hitech
|1:48.513
|+5.240
|78