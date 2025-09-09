Макс Ферстаппен: Мы просто летели по трассе!

Макс Ферстаппен в уверенном стиле выиграл Гран При Италии, одержав третью победу в этом сезоне и первую со времени майской гонки в Имоле. Юки Цунода финишировал 13-м после инцидента с участием гонщика Racing Bulls Лиама Лоусона.

Макс Ферстаппен (1-й): «Замечательный день для нашей команды! На первом круге мне немного не повезло, но после этого мы просто летели по трассе! Пилотировать такую машину – одно удовольствие. На протяжении всего первого отрезка я мог неплохо контролировать темп и думаю, что момент для пит-стопа тоже был выбран правильно.

Мы поставили жёсткие шины, и поскольку они более устойчивы к износу, то позволили под конец дистанции атаковать более агрессивно. В общем, вся команда сегодня действовала очень чётко. Но думаю, что так было и в другие дни уик-энда. Я очень рад победе на этой трассе!

С самого начала гонки я видел, что темп у нас есть, но просто мне было нужно войти в ритм. По всему пелотону развернулась интенсивная борьба, и я вернул себе первую позицию, как только убедился, что с темпом у нас порядок.

Разумеется, постараемся побороться за победы и на других трассах, но будем двигаться вперёд постепенно, шаг за шагом. А этот уик-энд, конечно, сложился невероятно успешно!»

Юки Цунода (13-й): «Первый отрезок дистанции я проехал нормально, но по ходу второго отрезка был расстроен из-за действий гонщика, который даже не претендовал на очки. Моя машина получила довольно серьёзные повреждения, из-за чего я потерял темп.

Я действительно очень расстроен, ведь я рассчитывал заработать очки – в общем, Лоусону было совершенно необязательно совершать подобные манёвры. Даже не знаю, что сказать…

Мы знаем, что он агрессивный гонщик, и это, наверное, неплохо, но всегда должна быть черта, которую нельзя переступать, тем более если мы оба выступаем за команды Red Bull. Разумеется, конкуренция за места в этих командах высокая, даже выше, чем любых других командах, но при этом нужно относиться друг к другу с уважением. В общем, остаётся только сожалеть…»

