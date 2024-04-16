В Red Bull займутся водородными технологиями

Компания Red Bull Advanced Technologies объединяет силы с австрийской AVL Technologies, чтобы заняться разработкой новейших инженерных решений, которые позволят применять водородные технологии в автоспорте, в сфере автомобильного транспорта и в авиации.

Цель совместного проекта – создание топливных ячеек, которые отличаются очень высокой плотностью выделяемой энергии, при этом конструкция двигателей нового поколения будет очень лёгкой – как явствует из пресс-релиза Red Bull, они должны быть на две трети легче, чем ныне существующие системы, в которых используются водородные технологии.

Именно это позволит расширить сферу применения таких технологий, разработкой которых AVL уже вполне успешно занимается, но теперь вместе с Red Bull они начинают новый проект, и в будущем он может стать поистине прорывным. По крайней мере, у обеих компаний очень оптимистичный настрой.

Роберт Грей, технический директор Red Bull Advanced Technologies: «Мы рады сотрудничать с AVL в рамках этого совместного проекта, направленного на повышении плотности энергии топливных ячеек, что позволит добиться более высокой эффективности.

Этот проект продемонстрирует, сколь успешным может быть применение новейших инженерных разработок, подсказанных Формулой 1, если его направить на решение проблем, существующих в реальном мире».

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