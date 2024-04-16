На следующий сезон планируется возрождение известного украинского клуба

С большой вероятностью, в следующем сезоне состоится реинкарнация черниговской Десны.

Об этом сообщил журналист Владимир Зверов.

По его информации, возрожденный клуб будет называться «Десна-1960». Поскольку у оригинальной Десны были большие долги (около 400 тысяч евро) перед футболистами, юридически это будет новый клуб. Зверов отмечает, что вновь Десне-1960 будет довольно легко заявиться на Вторую лигу, ведь сейчас в ПФЛ минимальные требования к клубам, которые хотят получить профессиональный статус. Кто будет инвестором черниговского клуба — пока неизвестно. По всей вероятности, команду возглавит Александр Рябоконь, успешно работавший с оригинальной Десной с 2012-го по 2022-й год.

champion.com.ua