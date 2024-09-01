Леонардо Форнароли – новый чемпион Формулы 3!

Гонщик Trident Леонардо Форнароли стал чемпионом Формулы 3 2024 года. Победу в заключительной гонке сезона в Монце одержал его напарник по команде Сами Мегетуниф.

Воскресное утро встретило молодых гонщиков солнечной погодой. Обладатель поула Форнароли сохранил лидерство на старте, однако на прямой перед Parabolica Алекс Дюнн атаковал лидера чемпионата и вышел в лидеры.

На втором круге из двадцати двух Сами Мегетуниф атаковал Габриэле Мини в борьбе за третье место и прошёл гонщика Prema, занимающего второе место в личном зачёте. Ещё один претендент на титул, Люк Браунинг, поднялся на одиннадцатое место.

На третьем круге Форнароли попытался атаковать Дюнна в первом повороте, однако Алекс сохранил лидерство.

В шикане Ascari на том же третьем круге Люк Браунинг в попытке отыграть ещё одну позицию потерял контроль над машиной и вылетел в гравий. Тем самым он спровоцировал цепную реакцию, в результате которой произошло столкновение между Кином Шилдсом, Софией Флёрш и Матиасом Загазетой. На трассу выехал автомобиль безопасности.

Люк Браунинг своим ходом добрался до боксов, поменял переднее антикрыло и вернулся на трассу последним.

Рестарт был дан на седьмом круге. Алекс Дюнн сохранил лидерство, а Мини пропустил на четвёртую позицию Кристиана Мэнселла. Но в Ascari Форнароли ошибся, выехал за пределы трассы и вернулся пятым позади Мини. На восьмом круге в очной борьбе двух претендентов на титул Форнароли обогнал Мини на входе в Ascari.

На десятом круге Сами Мегетуниф атаковал Дюнна в первом повороте и вышел в лидеры гонки. На одиннадцатом круге Дюнн потерял ещё одну позицию и опустился на третью строчку, пропустив Мэнселла.

На тринадцатом круге продолжилась очная борьба двух претендентов на титул. Мини обозначил попытку атаки в первом повороте, но к активным действиям пока не стал переходить. Форнароли не стал ждать, когда его обгонят, и на пятнадцатом круге атаковал Дюнна в первом повороте и поднялся на третье место.

Мини сдаваться не собирался и на шестнадцатом круге тоже обогнал Дюнна, продолжив погоню за Форнароли.

На восемнадцатом круге Форнароли с дымом из-под заблокированных колёс обогнал Мэнселла на торможении перед первым поворотом. Перед Ascari Мэнселл откатился на четвёртое место, пропустив вперёд Мини.

На двадцатом круге Мини атаковал Форнароли перед второй шиканой, но гонщик Trident отстоял второе место. На следующем круге атака Мини в первом повороте получилась успешной, и он поднялся на второе место. Во второй шикане Форнароли пропустил вперед ещё и Мэнселла, и это вывело Мини на виртуальное первое место в личном зачёте.

На последнем круге Форнароли в каждом повороте предпринимал отчаянные попытки обогнать Мэнселла, и в Parabolica смог пройти Кристиана и подняться на третье место. Этого результата оказалось достаточно для триумфа по итогам сезона. Судьба чемпионского титула в Формуле 3 решилась в последнем повороте финальной гонки сезона! Форнароли стал чемпионом с преимуществом в два очка над Габриэле Мини.

Сами Мегетуниф уверенно довёл гонку до второй победы в сезоне. Дополнительное очко за лучший круг получил Мартиниус Стенсхорн, финишировавший шестым. Ещё один претендент на титул, Люк Браунинг, финишировал четырнадцатым и очки не заработал.

Пилот Команда Круги 1. С.Мегетуниф Trident 22 2. Г.Мини Prema Racing 22 3. Л.Форнароли Trident 22 4. К.Мэнселл ART Grand Prix 22 5. А.Дюнн MP Motorsport 22 6. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 22 7. Т.Трамниц MP Motorsport 22 8. Н.Леон Van Amersfoort Racing 22 9. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 22 10. А.Линдблад Prema Racing 22 11. Д.Беганович Prema Racing 22 12. Д.Дюфек PHM AIX Racing 22 13. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 22 14. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 22 15. К.Штука MP Motorsport 22 16. Н.Бедрин PHM AIX Racing 22 17. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 22 18. Т.Смит Van Amersfoort Racing 22 19. Н.Цолов ART Grand Prix 22 20. С.Рамос Trident 22 21. Д.Лоук Rodin Motorsport 22 22. С.Монтойя Campos Racing 22 23. К.Вуазен Rodin Motorsport 21 24. Н.Стромстед Campos Racing 21 -. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 14 -. М.Боя Campos Racing 9 -. П.Вишницкий Rodin Motorsport 3 -. К.Шилдс Hitech Pulse-Eight 2 -. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 2 -. М.Загазета Jenzer Motorsport 2

Личный зачёт

Пилот Команда Очки 1. Л.Форнароли Trident 150 2. Г.Мини Prema Racing 148 3. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 128 4. А.Линдблад Prema Racing 114 5. К.Мэнселл ART Grand Prix 109 6. Д.Беганович Prema Racing 107 7. О.Гёте Campos Racing 94 8. С.Мегетуниф Trident 84 9. Т.Трамниц MP Motorsport 79 10. Н.Леон Van Amersfoort Racing 77 11. Н.Цолов ART Grand Prix 75 12. К.Вуазен Rodin Motorsport 67 13. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 56 14. А.Дюнн MP Motorsport 48 15. М.Боя Campos Racing 45 16. С.Рамос Trident 44 17. С.Монтойя Campos Racing 40 18. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 36 19. Н.Бедрин PHM AIX Racing 25 20. Т.Смит Van Amersfoort Racing 12 21. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 11 22. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 10 23. П.Вишницкий Rodin Motorsport 10 24. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 9 25. М.Загазета Jenzer Motorsport 8 26. Д.Лоук Rodin Motorsport 8 27. К.Штука MP Motorsport 6 28. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 0 29. Д.Дюфек PHM AIX Racing 0 30. К.Шилдс Hitech Pulse-Eight 0 31. Т.Тапонен ART Grand Prix 0 32. Н.Стромстед Campos Racing 0 33. Д.Уортон Hitech Pulse-Eight 0 34. Д.Хедли Jenzer Motorsport 0

Командный зачёт

Команда Очки 1. Prema Racing 369 2. Trident 278 3. ART Grand Prix 240 4. Campos Racing 179 5. Hitech Pulse-Eight 164 6. MP Motorsport 133 7. Van Amersfoort Racing 89 8. Rodin Motorsport 85 9. PHM AIX Racing 34 10. Jenzer Motorsport 29

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