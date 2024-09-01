US Open. Швёнтек и Пегула продолжают борьбу за титул, Паолини и Мухова встретятся в четвёртом круге

Результаты матчей шестого игрового дня в женской сетке Открытого чемпионата США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $30,329,000

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Ига Швёнтек (Польша, 1) – Анастасия Павлюченкова (-, 25) 6:4, 6:2

Людмила Самсонова (-, 16) – Эшлин Крюгер (США) 6:1, 6:1

Диана Шнайдер (-, 18) – Сара Эррани (Италия) 6:2, 6:2

Джессика Пегула (США, 6) – Джессика Боусас Манейро (Испания) 6:3, 6:3

Ига Швёнтек четвёртый год подряд сыграет в 1/8 финала на US Open: полька останавливалась на этой стадии в 2021 и прошлом сезоне, а в 2022 году она выиграла здесь титул. Дальше Швёнтек встретится с Людмилой Самсоновой, которую обыграла в трёх предыдущих противостояниях.

Джессика Пегула будет бороться за свой второй четвертьфинал на домашнем турнире с Дианой Шнайдер, с которой она встречалась чуть больше двух недель назад в полуфинале турнира WTA 1000 в Торонто, где стала чемпионкой. Отметим, что два года назад Пегула проиграла Швёнтек в 1/4 финала US Open

Каролин Возняцки (Дания) – Джессика Понше (Франция, Q) 6:3 ,6:2

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 22) – Анна Калинская (-, 15) 6:3, 6:1

Каролина Мухова (Чехия) – Анастасия Потапова (-) 6:4, 6:2

Жасмин Паолини (Италия, 5) – Юлия Путинцева (Казахстан, 30) 6:3, 6:4

Каролин Возняцки седьмой раз в карьере сыграет на второй игровой неделе US Open, в том числе второй сезон подряд. В прошлом году датчанка уступила в четвёртом круге будущей чемпионке Коко Гауфф. Лучший результат Возняцки – финал в 2009 и 2014 годах. За место в четвертьфинале Каролин поспорит с Беатрис Аддад Мая

Жасмин Паолини стала первой итальянской теннисисткой в Открытой Эре, которая дошла до четвёртого круга на все четырёх турнирах Grand Slam в одном сезоне. Дальше Паолини попробует впервые победить Каролину Мухову, которой проиграла в двух предыдущих встречах на уровне Тура.

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