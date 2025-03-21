Майами. Элина Свитолина против Белинды Бенчич во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет свой стартовый матч на турнире WTA 1000 в Майами. Матч против швейцарки Белинды Бенчич пройдет четвертым запуском на Корте №1 (ориентировочное начало матча в 21:30 по киевскому времени).



Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 21/03/2025): 493/263

Призовые за карьеру: $24,979,619



Дата рождения: 10/03/1997 (28 лет)

Место рождения: Флавиль, Швейцария

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 9 (2025 – Abu Dhabi; 2023 – Abu Dhabi, Adelaide 2; 2022 – Charleston; 2021 – Olympics; 2019 – Dubai, Moscow; 2015 – Eastbourne, Toronto.)

Высший рейтинг WTA: 4 (17/02/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 21/03/2025): 409/210

Призовые за карьеру: $13,075,358

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H2H: 2-2

2019 | WTA Finals | Хард (зал) | SF | Свитолина 5:7, 6:3, 4:1 (отказ)

2019 | Торонто (WTA 1000) | Хард | R3 | Свитолина 6:2, 6:4

2019 | Дубай (WTA 1000) | Хард | SF | Бенчич 6:2, 3:6, 7:6(3)

2014 | Чарльстон (WTA 500) | Грунт | R2 | Бенчич 6:7(4), 6:4, 6:1

Элина Свитолина

R1: BYE

Белинда Бенчич

R1: Даяна Ястремская (Украина) 6:4, 1:6, 7:5

История на турнире

Элина Свитолина – 14/10 | Свитолина одиннадцатый раз сыграет на Miami Open. Свой лучший результат она показала четыре года назад, когда смогла дойти до полуфинала.

Белинда Бенчич 9/8 | Бенчич девятый раз стартует на соревнованиях в Майами. В 2022 года она стала полуфиналисткой этого турнира.

Выступления на харде (на 21/03/2025):

Элина Свитолина – 325/158 (9/5 в этом году)

Белинда Бенчич – 271/137 (18/5 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фавориткой матча Белинду Бенчич и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,61. На победу Элины Свитолиной предлагается коэффициент – 2,44 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Майами)

Элина Свитолина – 9/5

Grand Slam – 4/1 | Australian Open – 1/4

WTA 1000 – 5/3 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4

WTA 500 – 0/1 | Линц – R2

Белинда Бенчич – 17/5

Grand Slam – 3/1 | Australian Open – R4

WTA 1000 – 5/2 | Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4

WTA 500 – 8/1 | Аделаида – R2, Абу-Даби – ТИТУЛ

United Cup – 1/1

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – П, В, В, В, П

Белинда Бенчич – В, П, В, В, В

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 10/6 | Свитолина после предыдущего матча против Бенчич в 2019 году сыграла еще пять встреч с представительницами Швейцарии и одержала три победы. Предыдущий такой матч состоялся в прошлом году на Australian Open, где украинка обыграла Викторию Голубич.

Белинда Бенчич – 15/4 | Бенчич во второй раз в этом сезоне сыграет против теннисистки из Украины. Швейцарка выиграла в пяти последних матчах против украинок, в том числе в предыдущем раунде против Даяны Ястремской.

• Элина Свитолина проведет 602-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 386 побед (64%).

• Белинда Бенчич проведет 455-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 282 победы (62%).

• Элина Свитолина проведет 187-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 110 побед (59%).

• Белинда Бенчич проведет 128-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 73 победы (57%).

Победительница этого матча получит 60 400 долларов США призовых и 65 рейтинговых очков. Проигравшая – 35 260 долларов США призовых и 35 рейтинговых очков.

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