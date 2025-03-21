Майами. Элина Свитолина против Белинды Бенчич во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет свой стартовый матч на турнире WTA 1000 в Майами. Матч против швейцарки Белинды Бенчич пройдет четвертым запуском на Корте №1 (ориентировочное начало матча в 21:30 по киевскому времени).
Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 174 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 17 (2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)
Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)
Побед/Поражений за карьеру (на 21/03/2025): 493/263
Призовые за карьеру: $24,979,619
Дата рождения: 10/03/1997 (28 лет)
Место рождения: Флавиль, Швейцария
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 9 (2025 – Abu Dhabi; 2023 – Abu Dhabi, Adelaide 2; 2022 – Charleston; 2021 – Olympics; 2019 – Dubai, Moscow; 2015 – Eastbourne, Toronto.)
Высший рейтинг WTA: 4 (17/02/2020)
Побед/Поражений за карьеру (на 21/03/2025): 409/210
Призовые за карьеру: $13,075,358
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H2H: 2-2
2019 | WTA Finals | Хард (зал) | SF | Свитолина 5:7, 6:3, 4:1 (отказ)
2019 | Торонто (WTA 1000) | Хард | R3 | Свитолина 6:2, 6:4
2019 | Дубай (WTA 1000) | Хард | SF | Бенчич 6:2, 3:6, 7:6(3)
2014 | Чарльстон (WTA 500) | Грунт | R2 | Бенчич 6:7(4), 6:4, 6:1
Элина Свитолина
R1: BYE
Белинда Бенчич
R1: Даяна Ястремская (Украина) 6:4, 1:6, 7:5
История на турнире
Элина Свитолина – 14/10 | Свитолина одиннадцатый раз сыграет на Miami Open. Свой лучший результат она показала четыре года назад, когда смогла дойти до полуфинала.
Белинда Бенчич 9/8 | Бенчич девятый раз стартует на соревнованиях в Майами. В 2022 года она стала полуфиналисткой этого турнира.
Выступления на харде (на 21/03/2025):
Элина Свитолина – 325/158 (9/5 в этом году)
Белинда Бенчич – 271/137 (18/5 в этом году)
Котировки букмекеров:
Компания betking считает фавориткой матча Белинду Бенчич и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,61. На победу Элины Свитолиной предлагается коэффициент – 2,44 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ
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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Майами)
Элина Свитолина – 9/5
Grand Slam – 4/1 | Australian Open – 1/4
WTA 1000 – 5/3 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4
WTA 500 – 0/1 | Линц – R2
Белинда Бенчич – 17/5
Grand Slam – 3/1 | Australian Open – R4
WTA 1000 – 5/2 | Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4
WTA 500 – 8/1 | Аделаида – R2, Абу-Даби – ТИТУЛ
United Cup – 1/1
Последние 5 матчей:
Элина Свитолина – П, В, В, В, П
Белинда Бенчич – В, П, В, В, В
Национальный фактор:
Элина Свитолина – 10/6 | Свитолина после предыдущего матча против Бенчич в 2019 году сыграла еще пять встреч с представительницами Швейцарии и одержала три победы. Предыдущий такой матч состоялся в прошлом году на Australian Open, где украинка обыграла Викторию Голубич.
Белинда Бенчич – 15/4 | Бенчич во второй раз в этом сезоне сыграет против теннисистки из Украины. Швейцарка выиграла в пяти последних матчах против украинок, в том числе в предыдущем раунде против Даяны Ястремской.
• Элина Свитолина проведет 602-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 386 побед (64%).
• Белинда Бенчич проведет 455-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 282 победы (62%).
• Элина Свитолина проведет 187-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 110 побед (59%).
• Белинда Бенчич проведет 128-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 73 победы (57%).
Победительница этого матча получит 60 400 долларов США призовых и 65 рейтинговых очков. Проигравшая – 35 260 долларов США призовых и 35 рейтинговых очков.
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