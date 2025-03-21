Усик не потеряет титул и сразится с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) проведет бой с британцем Даниелем Дюбуа (22–2, 21 КО), который владеет титулом IBF.

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливери сообщил, что у боксера из Украины не будут отбирать пояс, если он направит официальное обращение с просьбой отсрочки обязательной защиты.

«Мы приняли решение о проведении поединка Усик – Паркер, однако есть возможность отложить эту встречу на более позднюю дату. Для этого команде украинского чемпиона нужно направить обращение об отсрочке. В таком случае комитет WBO примет соответствующее решение», – сказал Оливери.

Ранее Всемирная боксерская организация сообщила, что Усик обязан провести бой с новозеландским претендентом Джозефом Паркером, однако украинский боксер решил в следующем поединке встретиться с британцем Дюбуа.

sport.ua