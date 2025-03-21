Берра: Новый асфальт обеспечивает высокое сцепление

После первого дня работы на шанхайской трассе шинники Pirelli отметили, что обновлённое асфальтовое покрытие обеспечивает весьма высокий уровень сцепления, и результаты прохождения кругов стали заметно выше, чем были в прошлом году.

При этом Льюис Хэмилтон на Ferrari выиграл квалификацию, даже перекрыв время поула Себастьяна Феттеля, которое тот показал в Китае в 2018 году.

Симоне Берра, главный инженер Pirelli Motorsport: «Нам было очень интересно посмотреть, как шины поведут себя на полностью обновлённом покрытии трассы.

Какая-то информация у нас была ещё до того, как мы прибыли в Шанхай, а затем, уже на этой неделе, мы произвели свои измерения и заметили, что степень абразивности поверхности стала существенно ниже, чем была год назад. Асфальт теперь намного более гладкий, а кочек, которыми в прошлом отличалась эта трасса, стало меньше.

На основе увиденного сегодня можем сказать, что новая поверхность обеспечивает на удивление высокий уровень сцепления. Мы редко становились свидетелями столь существенного, как сегодня, улучшения

результатов на круге – учитывая, что речь о машинах одного и того же поколения.

Результат Хэмилтона на пять с лишним секунд выше, чем лучшее время, показанное на прошлогодней квалификации к спринту. Он даже лучше, чем время поула Феттеля, показанное семь лет назад, когда машины были совершенно иными.

Поскольку состояние трассы продолжит улучшаться, вполне возможно, что завтра продолжится и рост результатов. Более того, надо иметь в виду, что поскольку кочек стало меньше, команды могут настраивать машины на более низкий дорожный просвет, а это ещё один фактор, влияющий на рост скоростей.

Тренировка длилась всего 60 минут, и у команд не было возможности работать на длинных сериях кругов с полными баками топлива, но это типично для уик-эндов со спринтом. Мы обратили внимание на интенсивное гранулирование левой передней шины, что приводило с снижению темпа, однако степень износа резины при этом увеличилась не так уж сильно.

В плане результатов на круге уровень деградации резины составов Medium и Soft довольно высокий (зафиксировано падение от двух до трёх десятых), и это одна из причин, почему все команды решили пока приберечь оба комплекта Hard – почти наверняка они используют их в воскресенье.

Завтрашний спринт станет для всех отличной возможностью провести по-настоящему длинную серию кругов, что позволит получить более чёткое представление о возможной тактике в воскресной гонке, даже если топливная нагрузка в субботу будет меньше.

В теории, наиболее вероятным выбором резины на спринт станут шины Medium. Впрочем, в прошлом году Джордж Расселл на Mercedes показал неплохой результат на мягкой резине, но вряд ли кто-то попытается повторить это завтра».

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