Ральф Шумахер: Хюлкенбергу придётся набраться терпения

В пятницу в Sauber подтвердили, что Нико Хюлкенберг в 2025 году вернётся в эту команду, за которую уже выступал в 2013-м. Поскольку контракт рассчитан на несколько лет, то Нико стал первым гонщиком, которому предстоит выступать за заводскую команду Audi, ведь Sauber будет окончательно трансформирована в неё к 2026 году.

Однако Ральф Шумахер, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт телеканала Sky Deutschland, полагает, что Нико надо будет запастись терпением.

«Можно было предвидеть, что Хюлкенберг не захочет оставаться в Haas, – прокомментировал Ральф. – Он пытался расстаться с американской командой ещё в прошлом году, но там воспользовались предусмотренным контрактом опционом на его услуги. Так что вполне логично, что сейчас Нико принял такое решение.

Разумеется, я рад, что немецкий гонщик будет пилотировать машину немецкой команды, ведь именно этого мы все и хотели, а перед Нико открываются отличные перспективы. В своё время я удивлялся, что в течение какого-то периода Хюлкенберг не был в поле зрения команд Формулы 1. Но сейчас для Audi он стал одним из двух привлекательных кандидатов, которые были на рынке. А вторым остаётся Карлос Сайнс.

Оба заслуживают, чтобы им предоставили конкурентоспособные машины, однако, вероятно, Нико придётся набраться терпения. В настоящее время Sauber выступает на лучшим образом, хотя ситуация может измениться очень быстро».

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