Пиастри: Это одна из лучших гонок в моей карьере!

Оскар Пиастри выиграл гонку в Баку, одержав вторую победу в карьере, а Ландо Норрис занял 4-е место, и команда McLaren вышла в лидеры Кубка конструкторов.

Оскар Пиастри (1-й): «Я пытался выйти вперёд уже в начале гонки, но как только упустил возможность использовать DRS, мне просто не хватало темпа, чтобы атаковать Шарля Леклера.

После пит-стопа интервал между нами вновь заметно сократился, и я чувствовал, что моя машина немного лучше держит трассу, поэтому надо было попытаться провести обгон. Я понимал, что если не сделать это в начале отрезка, то я никогда не смогу опередить Ferrari.

Я задумал довольно смелый манёвр, и мне это удалось, после чего на нескольких следующих 35 кругах надо было сделать всё, чтобы удержаться впереди. Как только Леклер отстал и уже не мог использовать DRS, мне стало чуть спокойнее, хотя на этой трассе вообще невозможно было расслабиться. Потрудиться пришлось, но точно могу сказать, что это была одна из лучших гонок в моей карьере.

Если вспомнить, с чего мы начинали, когда в прошлом году я начал выступать за McLaren, то тогда мы были едва ли не последними, а сейчас лидируем в Кубке конструкторов. Это в полной мере заслуга всей команды, ведь за полтора года она смогла изменить ход событий.

Прежде всего ей удалось повысить скорость машины, но и мне она помогла стать лучше. 12 месяцев назад я однозначно не был способен на такие результаты. Общими усилиями мы добились успеха, и теперь я в восторге от открывающихся перспектив».

Ландо Норрис (4-й): «Я доволен, поскольку не рассчитывал на такой хороший результат, хотя, конечно, мне немного повезло, когда две машины, ехавшие впереди меня, под конец гонки столкнулись. Но у нас был хороший темп, в том числе на первом отрезке на жёстких шинах, и я мог, стиснув зубы пробиваться вперёд.

Наша команда заработала отличный результат, но ещё больше я рад за Оскара, выигравшего эту гонку, и теперь McLaren впервые за 10 лет вышла в лидеры Кубка конструкторов, что тоже замечательно.

В какой-то момент команда попросила меня несколько сбавить темп, но я даже не стал сбрасывать скорость, потому что всё равно ехал позади Алекса Элбона, а просто решил поберечь шины, поскольку они начали перегреваться. Но возможно, именно это позволило Оскару остаться впереди (поскольку Ландо немного сдержал Серхио Переса) и выиграть гонку. Но мы единая команда, поэтому должны действовать именно так, это самое главное».

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