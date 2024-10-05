Даннер советует Мику Шумахеру переходить в IndyCar

Мик Шумахер уверяет, что возвращение в Формулу 1 остаётся его приоритетом, но, по мнению бывшего гонщика Кристиана Даннера, ситуацию можно охарактеризовать тремя словами: «сейчас или никогда».

Мик уже третий сезон выполняет обязанности резервного пилота Mercedes, но также в этом году выступает в гонках на выносливость за заводскую команду Alpine. О его планах на 2025 год пока лишь известно, что он не расстаётся с надеждой вернуться в Ф1.

В команде Alpine предпочли подписать контракт с Джеком Дуэном, причём это произошло после тестов, где австралийский новичок работал вместе с Шумахером, у которого уже есть опыт 43 Гран При.

Когда Williams потребовался гонщик на замену Логану Сардженту, там тоже сделали ставку на дебютанта, на слушателя своей гоночной академии Франко Колапинто – и похоже, не прогадали.

Но ведь и в Mercedes решили рискнуть и подписали контракт с 18-летним Кими Антонелли, так что, по сути, на следующий сезон осталась единственная вакансия – в Sauber/Audi. Причём, по слухам, в швейцарской команде склоняются продлить контракт с Валттери Боттасом.

«Девиз такой: сейчас или никогда. Если в 2025 году Мик не вернётся в Формулу 1, это будет означать, что поезд ушёл, – заявил Даннер в интервью Sport Bild. – Появилось слишком много хороших молодых гонщиков, и в 2026-м, когда в чемпионате сменится технический регламент, у Мика уже не будет того преимущества, что он знает машины этого поколения.

Впрочем, если Мик по-настоящему любит автоспорт, у него остаётся ещё немало других вариантов. Как гонщик я могу ему посоветовать: «Мик, переходи в IndyCar!»

В 2024 году в американской серии было полтора десятка представителей разных европейских стран, хотя не все они провели полный сезон. Испанец Алекс Палоу выиграл уже третий титул в этой серии и вошёл в элиту мирового автоспорта, хотя и не выступал в Формуле 1.

Можно не сомневаться, что к сыну семикратного чемпиона мира в IndyCar будет приковано повышенное внимание, тем более что в прошлом году Мик уже говорил об интересе к американской серии, но всё-таки предпочёл остаться в Европе.

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