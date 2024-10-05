«Он, как путин». Менеджер Усика послал Фьюри после последних слов Тайсона

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версии WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика, отреагировал на последний комментарий Тайсона Фьюри, в котором он обругал всю команду украинца.

«Он говорит, как путин: «Если ты не со мной, то пошел на***, а это значит, что ты против меня». Друг, сам туда иди!», – сказал Климас.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua