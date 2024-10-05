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Футбол

Алавес — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

“Алавес” — “Барселона”: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.10.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Алавес — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto

    • “Барселона" после легких 5:0 в Лиге чемпионов с "Янг Бойз" попробует вернуться на победную стезю и в Ла Лиге.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • В прошлом туре каталонцы потерпели первое поражение в чемпионате от "Осасуны", где выпустили резерв (2:4). Думается, против "Алавеса" Ганси Флик это повторять не станет. "Реал" совсем недалеко в таблице, и к Эль Класико выгодно было бы сохранить этот гандикап.

    Удастся ли? "Алавес" в этом сезоне еще не проигрывал на своем поле. Это вертикальная, зубастая, но не слишком мастеровитая команда, собранная из бойцов средней руки.

    Победить "Барселону" для такого коллектива — и подвиг, и мечта.

    Алавес — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    5,70 4,70 1,56 Узнать больше

    Сбудется ли она — узнаем в воскресенье, 6 октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало встречи — в 17:15 по Киеву.

    Трансляция матча

    Алавес — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    Алавес — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    Алавес — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    В эфире

    Алавес — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

    Дивіться матч Прімери Алавес – Барселона Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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