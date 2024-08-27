Участник молодёжной академии Williams Франко Колапинто заменит Логана Сарджента в составе Williams в Монце и до конца сезона. Он будет выступать под номером #43.



21-летний гонщик станет 49-м пилотом Williams Racing, первым аргентинцем в Формуле 1 за 23 года и вторым аргентинцем, выступающим за Williams после Карлоса Ройтемана.

Франко Колапинто: «Для меня большая честь дебютировать в Формуле 1 с Williams – об этом можно было только мечтать. У команды удивительная история и непростая миссия по возвращению на передовые позиции – с нетерпением жду возможности принять участие.

Приход в Формулу 1 в середине сезона станет огромным испытанием, но я готов к этому вызову и полностью сосредоточен на том, чтобы вместе с Алексом и командой напряжённо работать, чтобы добиться успеха».

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «Решение о замене гонщика в середине сезона даётся очень непросто, но мы считаем, что это лучший шанс для Williams побороться за очки в оставшихся гонках.

Мы только что провели значительную модернизацию машины и должны максимально использовать каждую возможность заработать очки в удивительно плотной борьбе в средней группе.

Мы верим в участников нашей молодёжной программы, Франко получил фантастическую возможность продемонстрировать свою скорость и мастерство.

Безусловно, это невероятно тяжело для Логана, который отдавал всего себя на протяжении работы в Williams. Мы хотим поблагодарить его за работу и позитивный настрой. Мы будем поддерживать его в будущем.

Я знаю, что Франко обладает огромной скоростью и огромным потенциалом, и мы с нетерпением ждем возможности увидеть, чего он сможет добиться в Формуле 1».

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