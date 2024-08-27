Бой Джошуа и Дюбуа может побить невероятный рекорд поединка Фьюри

Поединок за титул IBF супертяжелого веса между Энтони Джошуа и Даниэле Дюбуа может установить британский рекорд самого посещаемого боксерского поединка.
Бой 21 сентября пройдет на Уэмбли в Лондоне, а интерес к бою таков, что организаторы намерены установить дополнительные места, чтобы побить рекорд.
Сейчас самым посещаемым боксерским поединком в Великобритании является бой Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта, который с трибун посмотрели 94 тысячи зрителей.
Бой Джошуа и Дюбуа был объявлен после того, как Александр Усик сделал вакантным титул IBF.
Усик предсказал победителя в поединке Джошуа и Дюбуа
sport.ua