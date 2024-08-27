Бой Джошуа и Дюбуа может побить невероятный рекорд поединка Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа и Дюбуа

Поединок за титул IBF супертяжелого веса между Энтони Джошуа и Даниэле Дюбуа может установить британский рекорд самого посещаемого боксерского поединка.

Бой 21 сентября пройдет на Уэмбли в Лондоне, а интерес к бою таков, что организаторы намерены установить дополнительные места, чтобы побить рекорд.

Сейчас самым посещаемым боксерским поединком в Великобритании является бой Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта, который с трибун посмотрели 94 тысячи зрителей.

Бой Джошуа и Дюбуа был объявлен после того, как Александр Усик сделал вакантным титул IBF.

Усик предсказал победителя в поединке Джошуа и Дюбуа

sport.ua