Джеймс Ваулз подписал новый контракт с Williams

Руководитель команды Джеймс Ваулз подписал новый долгосрочный контракт с Williams Racing, оставшись на своём посту и гарантировав стабильность руководства на пути к успешному будущему.

Джеймс присоединился к Williams в 2023-м, став третьим руководителем команды за её 48-летнюю историю. Британский инженер пришел из команды Mercedes, где сыграл одну из ключевых ролей в завоевании девяти чемпионских титулов.

В 2023-м он возглавил команду Williams в период её трансформации с ясной целью – вернуть легендарную команду на путь побед.

Благодаря долгосрочной поддержке фонда Dorilton Capital, который в августе отпразднует пять лет владения командой, Williams инвестирует в нужных людей, технологии и инфраструктуру, чтобы вернуться на лидирующие позиции.

Мэтью Сэвидж, шеф Atlassian Williams Racing и Dorilton Capital: «Мы очень рады, что Джеймс подписал новый контракт с Williams Racing и посвятил своё будущее выполнению нашей миссии. Он привнес свой опыт, энергию и стратегическое лидерство в задачу по возвращению Williams на вершину подиума. Мы еще не достигли этой цели, но вы можете почувствовать динамику, которую мы создаем в Гроуве».

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «Я очень рад подписать новый контракт с Atlassian Williams Racing, где я с первого дня чувствую себя как дома.

Эта легендарная команда уже подарила мне несколько невероятных воспоминаний, все мы едины в стремлении развивать наше наследие и снова выиграть чемпионат мира. В течение последних двух лет мы сосредоточились на укреплении фундамента, и теперь у нас есть платформа для дальнейшего прогресса».

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