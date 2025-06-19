Экс-вторая ракетка мира анонсировала завершение карьеры в этом году

Петра Квитова сообщила, что текущий сезон станет последним для нее в Туре



“Когда я росла в своём родном Фулнеке и впервые играла в теннис с отцом на местных кортах, я не могла представить, что стану профессиональной теннисисткой, что смогу путешествовать по миру и играть на самых красивых стадионах планеты. Но это стало реальностью – и даже больше.

За 19 лет в туре я добилась невероятных высот: два титула на Уимблдоне, шесть трофеев Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной Чехии, второе место в мировом рейтинге и многое другое. Я добилась больше, чем могла себе представить, и безмерно благодарна всему, что дал мне теннис за эти годы. Этот спорт научил меня многому – как на корте и в спортзале, так и в жизни. Без тенниса я бы не стала той, кто я есть сейчас. Он дал мне всё – на корте и за его пределами.

Как и на всех этапах жизни, наступает момент, когда нужно открыть новую главу – и для меня этот момент пришёл. Я хочу поделиться с вами новостью: сезон 2025 года станет для меня последним в профессиональном туре.

Я с нетерпением жду возможности вновь ощутить всю красоту Уимблдона, сыграть на этом турнире ещё раз – месте, которое хранит самые дорогие воспоминания в моей карьере. Пока я не уверена, как именно сложится американская хардовая часть сезона, но я планирую завершить активную карьеру на US Open в Нью-Йорке этим летом.

Принять такое решение никогда не бывает просто, но для меня это счастливый момент. Я уйду из спорта с широкой улыбкой на лице – с той самой улыбкой, которую вы видели у меня все эти годы на корте и за его пределами. Я бесконечно благодарна за поддержку моей семьи, моих близких друзей, команды и невероятных болельщиков, которые были со мной по всему миру все эти годы.

Я не могла просить от жизни большего – теннис дал мне всё, что у меня есть сегодня, и я всегда буду благодарна этому прекрасному спорту, который я люблю.

С любовью,

Петра”

Напомним, что в июле прошлого года Петра Квитова родила сына и вернулась в Тур в феврале этого года. Чешка сыграла семь матчей и смогла одержать только одну победу.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua