Рим. Вторая ракетка мира сыграет против Ястремской, Шрамкова третий раз в карьере обыграла соперницу из топ-30

На турнире WTA 1000 в Италии завершились матчи второго круга

Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Мария Саккари (Греция, 5) — Варвара Грачёва (Франция, Q) 6:2, 6:2

Ангелина Калинина (Украина, 30) — Леся Цуренко (Украина) 2:0 (отказ)

Виктория Азаренко (-, 24) — Магда Линетт (Польша) 6:7(5), 6:4, 6:3

Маяр Шериф (Египет) — Жасмин Паолини (Италия, 11)

Даниэль Коллинс (США, 13) — Анна Блинкова (-) 6:4 (отказ)

Каролин Гарсия (Франция, 22) — Элизабетта Коччаретто (Италия) 6:2, 7:6(5)

Элизе Мертенс (Бельгия, 27) — Катержина Синякова (Чехия) 6:1, 6:4

Ирина-Камелия Бегу (Румыния, SR) — Осеан Додан (Франция, LL) 6:2 (отказ)

София Кенин (США) — Онс Жабер (Тунис, 8) 7:5, 2:6, 6:4

Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) — Кэти Бултер (Великобритания, 26) 6:4, 7:6(8)

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Анастасия Павлюченкова (-, 20) 6:3, 1:6, 7:5

Елена Остапенко (Латвия, 9) — Анастасия Потапова (-) 6:4, 6:2

Элина Свитолина (Украина, 16) — Сара Эррани (Италия, WC) 6:0, 6:2

Анна Калинская (-, 23) — Клара Таусон (Дания, Q) 6:1, 6:2

Даяна Ястремская (Украина, 32) — Лаура Зигемунд (Германия, Q) 4:6, 7:5, 6:2

Арина Соболенко (-, 2) — Кэти Волынец (США, Q) 4:6, 6:3, 6:2

Даниэль Коллинс и Каролин Гарсия проведут пятую встречу: американка выиграла в предыдущих четырёх матчах с французской теннисисткой (все на харде), в том числе в марте на турнире WTA 1000 в Майами.

София Кенин (№58 WTA) впервые с июля прошлого года обыграла теннисистку из топ-10, когда в первом круге Уимблдона она была сильнее Коко Гауфф. Теперь в активе американки 11 побед в подобных матчах.

Ребекка Шрамкова (№120 WTA) одержала третью в карьере победу над соперницей, входящей в топ-30. Для словачки это всего второе участие в основной сетке турнира WTA 1000. В марте она выступила в Индиан-Уэллс, где также стартовала с квалификации и выиграла один матч в основе.

Даяна Ястремская в третьем круге турнира встретится с Ариной Соболенко, которую победила во всех трёх предыдущих матчах. Последний из них состоялся в январе 2020 года на турнире в Аделаиде. Для украинки это будет девятый матч против соперницы из топ-5, в котором она будет бороться за четвёртую победу.

Пары соперниц в третьем круге (нижняя половина сетки): Саккари — Калинина, Азаренко — Шериф/Паолини, Коллинс — Гарсия, Мертенс — Бегу, Кенин — Шрамкова, Соррибес Тормо — Остапенко, Свитолина — Калинская, Ястремская — Соболенко.

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