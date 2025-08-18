Гаэль Монфис сыграет в миксте на US Open: кто стал напарницей мужа Элины Свитолиной

В Нью-Йорке состоялась жеребьевка турнира в парном смешанном разряде, который в этом году пройдет в новом формате



Соревнования в миксте стартуют на US Open уже завтра и продлятся два дня. В последний момент с турнира снялась Жасмин Паолини, которая должна была сыграть вместе с Лоренцо Музетти. Напомним, что Паолини сегодня будет бороться с Игой Швёнтек за титул WTA 1000 в Цинциннати.

Также в основной сетке выступит муж украинской теннисистки Гаэль Монфис, который будет соревноваться вместе с экс-первой ракеткой мира и победительницей четырех турниров Grand Slam – Наоми Осакой из Японии.

Жеребьевка турнира в миксте:

[1] Джессика Пегула (США) / Джек Дрэйпер (Великобритания) – Эмма Радукану (Великобритания) / Карлос Алькарас (Испания)

Ольга Данилович (Сербия) / Новак Джокович (Сербия) – Мирра Андреева (-) / Даниил Медведев (-)

[3] Ига Швёнтек (Польша) / Каспер Рууд (Норвегия) – Мэдисон Кис (США) / Фрэнсис Тиафо (США)

Наоми Осака (Япония) / Гаэль Монфис (Франция) – Кэти Макнелли (США) / Лоренцо Музетти (Италия)

Катержина Синякова (Чехия) / Янник Синнер (Италия) – Белинда Бенчич (Швейцария) / Александр Зверев (Германия)

Тэйлор Таунсенд (США) / Бен Шелтон (США) – [4] Аманда Анисимова (США) / Хольгер Руне (Дания)

Венус Уильямс (США) / Райли Опелка (США) – Каролина Мухова (Чехия) / Андрей Рублев (-)

Сара Эррани (Италия) / Андреа Вавассори (Италия) – [2] Елена Рыбакина (Казахстан) / Тэйлор Фритц (США)

Первый и второй раунд турнира смешанных пар будут разыграны во вторник 19 августа, а полуфиналы и финал состоятся в среду 20 августа.

До стадии полуфиналов матчи будут проводиться в трехсетовом формате с короткими сетами до 4 геймов и решающим мячом при счете “ровно”. При счёте 4:4 в сете будет сыгран тай-брейк до 7 очков. В третьем сете будет сыгран супер-тай-брейк до 10 очков.

Финал будет проведен в формате трёхсетового матча до 6 геймов, также с решающим мячом при счете “ровно”. При счёте 6:6 в сете будет сыгран тай-брейк до 7 очков. В третьем сете будет сыгран супер-тай-брейк до 10 очков.

Победившая команда получит приз в размере 1 миллиона долларов.



