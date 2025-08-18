Защитник Интера не заинтересован в переходе в саудовский клуб

Как сообщает издание Foot Mercato, защитник "Интера" Бенжамен Павар ожидаемо отклонит возможность присоединиться к саудовскому клубу "Неом".

По информации издания, клуб контактировал с окружением француза, однако воспитанник академии "Лилля" на данный момент не намерен переезжать в Саудовскую Аравию, так как этот переход может поставить под угрозу его шансы попасть в состав сборной Франции на ЧМ-2026.

Тем не менее, 29-летнему игроку все равно позволят покинуть "Интер" в случае поступления соответствующего предложения. Отмечается, что "Галатасарай" сделал подписание Павар своим приоритетом. Также известно, что "Лилль" рассматривает возможность возвращения своего воспитанника, но высокая зарплата защитника может стать препятствием.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Павар провел 38 матчей за "Интер" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

www.ua-football.com