Усик, Паркер, Кабайел? Итаума назвал имя следующего соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Непобежденный британский супертяж Мозес Итаума поделился планами на будущее и назвал имя следующего соперника после яркой победы в Саудовской Аравии.

В ночь на 17 августа 20-летний боксер нокаутировал в первом раунде соотечественника Диллиана Уайта. После этой победы среди потенциальных оппонентов для Итаумы назвали Александра Усика, Джозефа Паркера и Агита Кабайела.

«Паркер, Кабайел, Усик… Это очень хорошие варианты, но моя команда хочет, чтобы я сперва получил больше опыта и провел больше раундов. Только тогда я смогу выйти против этих боксеров.

Понимаю, что вам будет скучно слышать мой ответ, но дальше будет Джермейн Франклин. Да, есть много интересных имен – Усик, Паркер, Кабайел, еще может быть Хргович, но… Это мой честный, но скучный ответ. Мне сделают бой с Франклином. Чисто для того, чтобы я провел больше раундов», – подытожил Итаума.

Франклин провел 25 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 23 победы (15 – нокаутом) и потерпел два поражения. Стоит отметить, что в активе американца нет знаковых побед над известными боксерами, однако Джермейн сумел выдержать 12 раундов в поединках с Энтони Джошуа и Диллианом Уайтом, хоть и проиграл судейским решением в обоих случаях.

sport.ua