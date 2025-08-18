В Liberty Media отчитались о росте доходов

В Liberty Media отчитались о доходах за вторую четверть года – они достигли $1,266 миллиарда, и это второй по успешности квартальный результат за всё время, когда американская корпорация владеет коммерческими правами Формулы 1.

Он тем более выглядит впечатляющим на фоне показателей первого квартала, составивших $403 млн. Столь стремительный рост доходов объясняется целым сочетанием факторов: это и контракты с автодромами, и спонсорские поступления, но также сыграл свою роль безусловный коммерческий успех F1: The Movie.

Фильм с Брэдом Питтом в главной роли, премьера которого состоялась в конце июня, по последним данным уже собрал в мировом прокате порядка $590 млн., и эта сумма продолжит расти, потому что с 22 августа он станет доступен на цифровых стриминговых платформах.

«Этот сезон отличается великолепными гонками, поскольку несколько команд и гонщиков выступают на очень высоком уровне, – прокомментировал Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1. – Также состоялась премьера фильма от Apple Studios, вызвавшего заслуженные похвалы и ставшего рекордным по уровню сборов проектом среди всех стриминговых сервисов…

События в области культуры, подобные этому фильму, а также захватывающая борьба на гоночных трассах, формируют уверенную тенденцию к росту аудитории, и особенно позитивной при этом является роль социальных сетей и цифровых платформ, в том числе рекордные рейтинги обеспечивают официальные каналы Формулы 1.

Благодаря усилиям наших команд, наших партнёров и всего гоночного сообщества Формула 1 набирает великолепный темп как на трассах, так и за их пределами».

Призовые выплаты командам определяются на основе Договора Согласия в зависимости от результатов, показанных в предыдущем сезоне. Всего за первые шесть месяцев года Формула 1 выплатила участникам чемпионата $627 млн.

В частности, по оценкам экспертов, McLaren получила около $88 млн., тогда как Sauber, занявшей в 2024-м 10-е место в Кубке конструкторов, досталось больше $37 млн.

Хотя на рост показателей второго квартала повлиял разовый эффект от премьеры фильма, в Liberty Media дали понять, что в третьем квартале доходы могут несколько снизиться из-за летнего перерыва, как это обычно происходит в каждом сезоне.

