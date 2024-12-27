Фернандо Алонсо остаётся реалистом

Современная база в Сильверстоуне, новейшая аэродинамическая труба и инженерный гений Эдриана Ньюи – у Aston Martin есть все основания верить в успешное будущее. Только один человек предостерегает от излишнего оптимизма!

Фернандо Алонсо: «В Формуле 1 не бывает чудес. Нужно набраться терпения и найти решение, способное реализовать потенциал машины с граунд-эффектом в широком диапазоне условий. Узкий рабочий диапазон Aston Martin AMR24 стал одной из наших главных проблем в этом году.

Впрочем, перешедший к нам Энди Кауэлл уже устранил некоторые слабые места. Мы верим в новое руководство, есть ощущение, что мы движемся в правильном направлении, чему я очень рад.

В прошлом году в McLaren начали сезон с последних мест, а в этом выигрывали гонки и завоевали Кубок конструкторов. Это хороший пример того, как всё может сработать. Мы сделаем всё возможное этой зимой, чтобы в следующем году вернуться в борьбу в лучшей форме».

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