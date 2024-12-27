ФОТО. Невероятная красота! Жена Александра Усика – на берегу моря

Instagram. Екатерина Усик

Екатерина Усик на своей странице в Instagram опубликовала результат одной из своих фотосессий.

Жена Александра Усика поделилась серией снимков, сделанных на берегу моря одного из курортных городов Испании.

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Екатерина предстала перед своей 159-тысячной аудиторией в нежном и задумчивом образе, показав насколько счастливо она может чувствовать себя у моря.

«Вау, так красиво», «Нежность», «Невероятная красота», «Настоящие мгновения» – фолловерам очень понравился новый образ жены абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

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