Седьмая ракетка мира из-за травмы пропустит стартовый турнир сезона

Американская теннисистка Джессика Пегула не сможет сыграть на соревнованиях WTA 500 в Брисбене



Седьмая ракетка мира снялась с турнира из-за травмы колена. На следующей неделе американка заявлена на турнир аналогичной категории в Аделаиде, где в прошлом году дошла до четвертьфинала.

Вместо Пегулы в основную сетку турнира в Брисбене попала Сюзан Ламенс из Нидерландов.

Напомним, что сегодня на этих соревнованиях успешно стартовала в квалификации украинка Анастасия Соболева. В основной сетке турнира в Брисбене сыграют три представительницы Украины: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

btu.org.ua