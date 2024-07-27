Хельмут Марко похвалил Серхио Переса

В Бельгии Серхио Перес впервые с апрельского Гран При Китая стартует из первого ряда. За сильное выступление в квалификации мексиканский гонщик Red Bull Racing удостоился сдержанной похвалы от Хельмута Марко.

Хельмут Марко: «Приятно видеть, что Серхио действительно прибавил. Макс стартует позади, а Перес начнёт гонку из первого ряда – ситуация выглядит гораздо лучше. Мы больше не можем себе позволить тех спадов, которые у него были раньше, поскольку они сильно усложняли задачу команды.

В квалификации Макс выступил великолепно, особенно принимая во внимание такие погодные условия. Так же важно, что под дождём гонщики McLaren оказались не так быстры, как они могут быть в гонке на сухой трассе. У нас хорошие стартовые позиции, и впереди очень захватывающая гонка».

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