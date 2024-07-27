Олимпиада. Кербер победила Осаку в матче первого круга, Кристиан выбила местную теннисистку

На олимпийском турнире в Париже завершился стартовый игровой день

Париж, Франция • 27 июля – 4 августа • грунт

Сетка турнира: одиночный разряд

Жаклин Кристиан (Румыния) – Каролин Гарсия (Франция) 5:7, 6:3, 6:4

Анжелик Кербер (Германия) – Наоми Осака (Япония) 7:5, 6:3

Анжелик Кербер праздновала пятую победу в семи матчах против Наоми Осаки. Отметим, что теннисистки впервые играли друг против друга на грунтовом покрытии. Также Кербер прервала свою серию из пяти поражений, которая началась полтора месяца назад в матче четвёртого круга на турнире WTA 1000 в Риме.

Для 36-летней немки это третьи Олимпийские игры: в 2012 году она смогла дойти до четвертьфинала в Лондоне, а в 2016 году выиграла серебряную медаль в Рио-де-Жанейро. Также напомним, что после турнира в Париже Кербер завершит профессиональную карьеру.

Во втором круге Анжелик встретится с Жаклин Кристиан, для которой это дебютная Олимпиада.

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