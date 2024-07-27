День первый олимпийский. Украина. Историческое событие в футболе, разбитые надежды на медали в фехтовании

Главные итоги Олимпиады для Украины за день

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

В первый полноценный соревновательный день на Олимпийских Играх-2024 Украина не добыла наград. Но была в борьбе за эти награды с определенными надеждами.

Когда в четвертьфинал женского фехтовального турнира на шпагах вышли две украинки, до медальных боев остался один шаг. Ведь выход в полуфинал гарантировал бы бой в одном из двух финалов – "золотом" или "бронзовом". Однако ни Влада Харькова, ни Елена Кривицкая этот решающий шаг не сделали.

Кривицкая в четвертьфинале без шансов проиграла первому номеру рейтинга, представительнице Гонконга Вивиан Ман Ван Конг. А вот у Харьковой шансы были. Она хорошо начала свой матч против Ариан Малло-Бретон, но не справилась с натиском соперницы в конце дуэли. Поражение 10:15. Следует отметить, что ранее на своем пути эта же француженка выбила другую украинку – Джоан Фейби Бежуру.

Некоторые надежды в первый соревновательный день Олимпиады украинские болельщики связывали со стрельбой. Но наши опытные Павел Коростылев и Елена Костевич не пробились в финальные раунды в своих дисциплинах. Костевич стала 19-й в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров, Коростылев, как и еще один украинец Беньков, не вышел в финал в пулевой стрельбе из пистолета на 10 метров.

Зато Елена Костевич установила новый национальный рекорд на Олимпийских играх-2024. Спортсменка стала первой представительницей нашего государства, которая выступила на главных соревнованиях четырехлетия шесть раз. Украинка стартовала с Олимпиады-2004.

В велоспорте у нас нет явных надежд на награды, но все равно болезненно воспринимаются неудачи вроде падения. Именно такая участь в женской индивидуальной гонке с раздельным стартом постигла Юлию Бирюкову. "Все мокро, все болит", – сказала она после неудачи.

Представители Украины стали седьмыми в прыжках в воду (синхрон, 3-метровый трамплин, женщины), потерпели неудачи в дзюдо (Халматов уступил в 1/8-й финала), настольном теннисе (Соломия Братейко вылетела в первом же своем матче, хотя дала бой грозной сопернице, румынке Элизабете Самаре), но были в этот день и приятные результаты.

Наша женская четверка в академической гребле (Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова) отобралась в финал соревнований, финишировав вторыми в своем полуфинальном заплыве (после Нидерландов). Также есть первый командный успех в спортивной гимнастике – мужская команда прошла в финал многоборья. Кроме того, есть индивидуальные достижения в виде финалов:

личное многоборье: Олег Верняев, Илья Ковтун;

вольные упражнения: Илья Ковтун;

упражнения на коне: Олег Верняев;

опорный прыжок: Назар Чепурной, Игорь Радивилов;

параллельные брусья: Олег Верняев, Илья Ковтун.

И наконец – футбол. После поражения от Ирака в первом туре, Украина оказалась в затруднительном положении – нужно было побеждать сборную Марокко. Это и случилось, хотя сценарий матча оказался крайне драматичным. Украинцы забили первыми, затем пропустили с пенальти с удалением Салюка, а уже на 90+8-й минуте в меньшинстве забили решающий гол – 2:1. Это историческое событие, ведь впервые Украина победила на Олимпийских Играх.

Теперь у четырех команд после двух туров – по три очка. Следующий матч по расписанию – против Аргентины.

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

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