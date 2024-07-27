Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт высказался относительно будущего реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Я считаю, что реванш будет худшим для Тайсона. Он может попытаться активно двигаться и прессинговать, но недолго, ведь против него будет драться Александр Усик, который со своей работой ног постоянно давит на тебя. Но с другой стороны, если Фьюри попытается идти вперед, то может столкнуться с теми проблемами, с которым столкнулись Джошуа и Дюбуа в бою с Усиком.

Усик – совершенный боксер. И у него не такой слабый удар, как кажется. Тайсону будет противостоять самый совершенный боксер современности после Теренса Кроуфорда, поэтому, думаю, этот бой сложится для него еще хуже», – сказал Скотт.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua