«А какая разница?». Украинец проведет поединок в москве

Instagram. Дмитрий Щербина

Боксер Дмитрий Щербина (16-2-1, 4 КО), который родом из Херсона, выступающий в среднем весе, свой очередной поединок проведет в москве.

Он станет участником шоу, запланированного на 10 июня. Противостоять 28-летнему Щербине будет россиянин Вадим Лубсанов (8-4, 1 КО).

Щербина после начала полномасштабного вторжения армии рф в Украину живет в Германии, имея контракт с промоутерской компанией First Punch Boxing. За это время херсонец провел 5 боев: 4 – в Германии, один – в Израиле.

Среди прочего, Щербина в ноябре 2022 года в Эссене выиграл у представителя Ливана Али Эль Саида.

sport.ua