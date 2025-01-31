Стало известно, когда в супертяжелом весе определится претендент на титул

Getty Images/Global Images Ukraine. Эфе Аджагба (слева)

Международная боксерская федерация (IBF) приняла решение разыграть звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в супертяжелом весе. На ринге встретятся представитель ДР Конго Мартин Баколе (21–1, 16 КО) и нигериец Эфе Аджагба (20–1, 14 КО).

30 января должны были состояться промоутерские торги, однако боксеры сумели договориться о поединке до назначенной даты. Мартин и Эфе проведут бой 2 мая в Нью-Йорке (США) на шоу, которе будет организованно руководителем Riyadh Season Турки Аль-Шейхом.

Победитель этого противостояния получит возможность сразится за титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет британец Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО).

В последнем поединке Баколе неожиданно остановил перспективного американца Джареда Андерсона (КО 5), а Аджагба в непростом бою одолел итальянца Гвидо Вианелло решением большинства (SD 10).

Усик или Дюбуа? Баколе станет претендентом на титул чемпиона. Есть условие

sport.ua