НЕЛЬСОН: «Знаете, как бы завершился бой между Усиком и Холифилдом?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд и Александр Усик

Бывший чемпион мира в крузервейте Джонни Нельсон назвал победителя боя между праймовыми Александром Усиком и Эвандером Холифилдом.

«Кто победил бы в бою между Усиком и Холифилдом? Если праймовый Эвандер перешел бы в хевивейт и дрался с Александром, то точно бы победил его. Это был потрясающий боксер, который разбирался с тобой каждый раунд.

Это был бы невероятный бой, но я ставлю на Холифилда из-за его выносливости и темпа», – сказал Нельсон.

Ранее легендарный боксер Эвандер Холифилд высказался о наследии украинского супертяжеловеса Александра Усика.

sport.ua