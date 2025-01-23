Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок в супертяжелом весе – на ринге встретятся представитель Германии Агит Кабайел (25–0, 17 КО) и китаец Чжан Чжилей (27–2–1, 22 КО).

Всемирный боксерский совет официально объявил о том, что победитель этого противостояния станет обладателем временного титула WBC в супертяжелом весе.

В этом дивизионе полноценным чемпионом по версии WBC является Александр Усик, однако ему не назначили соперника. Дело в том, что победитель боя Чжилей – Кабайел не получил статус обязательного претендента, поэтому украинский боксер не обязан выходить в ринг против этих соперников.

Всемирный боксерский совет решил, что Усик уже провел обязательную защиту, когда одолел британца Тайсона Фьюри в декабре прошлого года. Из-за этого, Александр не будет иметь никаких ограничений и следующего оппонента может выбрать сам.

Чжан Чжилей провел спарринг с украицем накануне поединка за титул

sport.ua