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Футбол

Барселона готова предложить своему вингеру новый контракт

Испанцы не спешат отпускать Рафинью

Барселона готова предложить своему вингеру новый контракт

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Барселона" довольна выступлениями бразильского левого вингера Рафиньи и готова предложить ему новый контракт. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

    Как известно, договор футболиста с "Барсой" рассчитан до лета 2027 года. Однако, руководство клуба решило не медлить с продлением соглашения. По информации источника, испанцы планируют предложить Рафинье новый долгосрочный контракт.

    Рафинья в текущем сезоне забил 22 гола и ведал 11 ассистов в 30 матчах.

    www.ua-football.com

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