Кемпер. Сачко победил экс-18-ю ракетку мира и вышел в четвертьфинал

Виталий Сачко продолжает выступление на “челленджере” во Франции
Кемпер, Франция • 20-26 января • хард (зал) • €181,250
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Второй круг
Виталий Сачко (Украина, Q) – Бенуа Пэр (Франция, WC) 6:3, 6:7(6), 6:3
Поединок продолжался чуть более двух часов. Сачко четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок (у Пэра – 18 эйсов и семь двойных), сделал пять брейков и проиграл три гейма на своей подаче. Отметим, что Виталий мог завершить поединок в двух сетах, но на тай-брейке не реализовал два матчбола.
Украинский теннисист выиграл четвёртый матч на турнире во Франции и впервые с августа прошлого года сыграет в четвертьфинале турнира серии ATP Challenger Tour.
Напомним, что Сачко проводит первый турнир в этом сезоне.
Следующим соперником украинца будет 215-я ракетка мира Маттео Мартино (Франция).
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