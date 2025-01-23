Алессандро Алунни Брави продолжит карьеру в McLaren

Алессандро Алунни Брави, в последние годы занимавший пост представителя команды и управляющего директора Sauber, продолжит карьеру в McLaren Racing.

Итальянский специалист получил должность директора по вопросам бизнеса и будет подчиняться непосредственно руководителю Заку Брауну. Брави приступит к выполнению своих обязанностей 1 февраля 2025 года.

Кроме того, в McLaren сообщили, что Стив Эткинс, с сентября 2022 года возглавлявший пресс-службу McLaren, в конце февраля уйдёт из команды по личным причинам.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «Я рад, что к нам присоединится Алессандро, обладающим большим опытом и обширными знаниями в автоспорте.

Он будет отвечать за наши юридические вопросы и вопросы развития гонщиков. Кроме того, Алессандро окажет неоценимую поддержку по всем деловым вопросам взаимодействия с гонщиками, по вопросам отношения с различными правообладателями и государственными институтами, а также в случае необходимости окажет поддержку всем нашим проектам в различных гоночных сериях.

Я также благодарю Стива за его вклад в успех McLaren Racing в последние два сезона и желаю всего наилучшего в его будущих начинаниях».

Алессандро Алунни Брави: «Я всю жизнь был большим поклонником команды McLaren, поэтому испытываю особые эмоции от возможности поработать с этими удивительными людьми. Я хочу отплатить за доверие, которое оказали мне Зак и Совет директоров, приложив для этого максимум усилий. Я считаю, что командная работа является ключом ко всему.

Я очень рад присоединиться к команде, которая, по моему искреннему убеждению, задаёт стандарты в Формуле 1 как на трассе, так и за её пределами, и я с нетерпением жду начала работы в феврале».

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