Оливер Берман: Мне повезло, когда выехал сейфти-кар

В Бахрейне обе машины Haas F1 финишировали в первой десятке, и это важное достижение для американской команды. Эстебан Окон занял 8-е место, Оливер Берман заработал призовой балл за 10-е. При этом французский гонщик стартовал 14-м, отыграл пару позиций на первых кругах, а затем отправился на очень ранний пит-стоп на 8-м круге, и столь агрессивная тактика оказалась эффективной.

Берман начинал гонку последним, но уже после первого круга поднялся на 14-ю позицию, и для него команда разработала альтернативную тактику, которая тоже сработала, в том числе благодаря автомобилю безопасности, и стала одним из факторов, повлиявших на результат.

Оливер Берман (10-й): «Гонка прошла отлично, поэтому и настроение хорошее. На последних 20 кругах после периода, когда на трассе был автомобиль безопасности, мне пришлось выдерживать прессинг, когда меня атаковал гонщик Mercedes (Кими Антонелли), я старался не потерять позицию, но и пытался атаковать тех, кто ехал впереди.

В общем, пришлось непросто, но я доволен, что смог заработать для команды важное очко после сложностей, произошедших вчера в квалификации. Конечно, мне немного повезло, что на трассе появился автомобиль безопасности, хотя и на первом отрезке гонки я чувствовал настоящую уверенность.

Второй отрезок был посложнее, но нам повезло с сейфти-каром. Удерживать позицию, обороняясь от более быстрых машин, было нелегко, но я доволен тем, как сегодня выступил. Команда тоже отлично сработала».

Эстебан Окон (8-й): «Я очень рад за нашу команду, ведь вчера я её подвёл, допустив ошибку в квалификации, что не позволило в полной мере раскрыть потенциал машины. Но сегодня всё получилось так, как мы и запланировали.

Мы отлично стартовали, применили агрессивную тактику, что сразу повысило наши шансы побороться за очки. Потом мы сделали всё, что было в наших силах, хотя из-за автомобиля безопасности оказались в неблагоприятном положении, и Юки Цунода нас чуть не обогнал.

Оливер отлично провёл гонку, отыгравшись после старта с 20-й позиции, так что мы оба заработали очки. Мы довольны, поскольку добились максимально возможного результата, и я горжусь нашим достижением».

Айо Комацу, руководитель команды: «Вот это день! Я очень доволен, тем более после неудачной квалификации, но никто не сдавался. Мы понимали, как нужно было действовать сегодня, знали, что машина способна на хороший темп, и что оба гонщика способны показывать результаты.

О том, чтобы заработать очки двумя машинами, мы даже не мечтали, но действовали на опережение, были убеждены в том, что у нас всё получится, и ничего не боялись.

Радостно видеть, как все отреагировали на вчерашнюю неудачу – это гонки, и здесь неизбежны как взлёты, как и падения. Преодолевать неудачи и показывать такие результаты, как сегодня – непросто, но команда вновь продемонстрировала, что ей это по силам».

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