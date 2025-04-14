Теннисный дайджест от BTU: перенос финала “Мастерса” в Монте-Карло, у шестой ракетки мира новый тренер, годовщина Энди Маррея

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 Организаторы Monte-Carlo Masters были вынуждены изменить время начала одиночного финала, чтобы избежать ливня. Из-за прогноза дождливой погоды во второй половине дня существует угроза, что матч пришлось бы переносить на понедельник. Поэтому теперь одиночный финал должен стартовать в 12 часов по местному времени (изначально был запланирован на 15:00).

🗞 Испанец Карлос Алькарас вышел на первое место по количеству финалов на «Мастерсах» среди теннисистов, которые родились после 2000 года: Карлос Алькарас (7), Янник Синнер (6), Хольгер Руне (4).

🗞 Лоренцо Музетти стал четвертым итальянцем, который сыграет в финале «Мастерса» за всю историю категории (с 1990 года) и третьим представителем Италии в финале турнира в Монте-Карло в Открытой эре.

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🗞 6-я ракетка мира итальянка Жасмин Паолини объявила в соцсетях имя своего нового тренера. Им стал бывший теннисист, чемпион Рио-2016 в парном разряде Марк Лопес. Ранее испанец был в тренерском штабе Рафаэля Надаля.

🗞 Капитан сборной Франции в BJK Cup Жюльен Беннето после поражения от Бельгии в группе на зональном этапе Группы I не скрывал своего недовольства:

“На этой неделе некоторые игроки были образцовыми, тогда как другие не выполняли свои обязанности. Все игроки чувствовали боль. Каролин Гарсию беспокоила спина, но в какой-то момент ты должен задать себе вопрос: каков мой болевой порог и какова моя способность преодолеть эту боль, когда нет риска, что она ухудшится? Что для меня французская команда? Какое место она занимает в моем календаре? Я говорю не только о ней, есть еще Диан Парри. Ни одна из них не сказала мне: «Это будет трудно, но я поеду». В какой-то момент теннисистки должны взять ответственность на себя. Девушки играют 30 или 35 турниров в год, тогда как французская команда играет две недели в году. Сегодня они находятся в своеобразной зоне комфорта, которая не подталкивает их делать все возможное для выступления”

🗞 Энди Маррей и его жена Ким празднуют 10-ю годовщину брака. На этой неделе британец не присоединился к команде Новака Джоковича на «Мастерсе» в Монте-Карло. Маррей опубликовал фото с женой с горнолыжного курорта с ироничным комментарием: «После 10 лет брака, 4 детей и двух отпусков на лыжах, все еще улыбаюсь (улыбаемся), однако через несколько сжатые зубы».

btu.org.ua