Легкий путь? Первый взгляд на потенциальных соперников Динамо в квалификации Лиги чемпионов

В течение выходных 12-го – 13-го апреля 2025-го года произошли два примечательных события, имеющие фундаментальное значение для следующего еврокубкового сезона.
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Во-первых, "Динамо" гарантировало себе место в международных соревнованиях – команда Шовковского уже не может финишировать ниже третьего места в УПЛ. Во-вторых, Украина потеряла даже теоретические шансы получить прямое место в основном этапе Лиги чемпионов 2025/26, которые существовали, если бы чемпионом УПЛ стал "Шахтер".
"Динамо" гарантировало себе еврокубки, но еще не гарантировало Лигу чемпионов. Вот какие турнирные пути киевлян возможны в сезоне 2025/26…
Условные обозначения:
Q2CL – второй квалификационный раунд Лиги чемпионов; Q3CL – третий квалификационный раунд Лиги чемпионов; Q4CL – четвертый (раунд плей-офф) квалификационный раунд Лиги чемпионов; Q1EL – первый квалификационный раунд Лиги Европы; Q2EL – второй квалификационный раунд Лиги Европы; Q3EL – третий квалификационный раунд Лиги Европы; Q4EL – четвертый (раунд плей-офф) квалификационный раунд Лиги Европы; Q2Col – второй квалификационный раунд Лиги конференций; Q3Col – третий квалификационный раунд Лиги конференций; Q4CoL – четвертый (раунд плей-офф) квалификационный раунд Лиги конференцій.
Первое место УПЛ
Второе место УПЛ (вместе с победой в Кубке Украины или при условии, что Кубок Украины выиграет чемпион УПЛ)
Третье место УПЛ (без победы в Кубке Украины)
Третье место УПЛ (с победой в Кубке Украины)
"Динамо" – фаворит УПЛ в борьбе за чемпионство, поэтому именно у киевлян больше всего шансов сыграть в следующем футбольном году в Лиге чемпионов. Если акцентировать внимание именно на этом турнире, то следует выделить несколько фундаментальных нюансов:
1) на пути к основному этапу Лиги чемпионов 2025/26 "Динамо" нужно будет пройти трех соперников;
2) "Динамо", если выиграет чемпионат Украины, будет идти путем чемпионской квалификации; то есть точно не будет играть в отборе с представителями топ-5 стран Таблицы коэффициентов;
3) "Динамо" точно хватит рейтинга для посева во втором квалификационном раунде, и точно не хватит коэффициента для посева в раунде плей-офф (но там может быть посев по коэффициенту пары третьего квалификационного раунда);
4) в третьем квалификационном раунде "Динамо" может быть как в посеве, так и вне его.
Исходя из всех вышеприведенных аспектов, можно проанализировать потенциальных соперников "Динамо" на каждом из возможных раундов квалификации Лиги чемпионов.
Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол и победу "Динамо" в УПЛ: "Динамо" выиграет ближайший матч с форой (-1.5) – "да" за коэффициент 1.71. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!
Второй квалификационный раунд – "Динамо" в посеве. Возможные соперники:
"Риека" (Хорватия), "Жальгирис" (Литва), "Пафос" (Кипр), РФШ (Латвия), "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар), КуПС (Финляндия), "Нью-Сейнтс" (Уэльс), "Дрита" (Косово), "Брейдаблик" (Исландия), "Линфиллд" (Северная Ирландия), "Будучность" (Черногория), "Ракув" (Польша).
Третий квалификационный раунд – "Динамо" вне посева (по состоянию на середину апреля). Возможные соперники:
"Копенгаген" (Дания), "Црвена Звезда" (Сербия), "Ференцварош" (Венгрия), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Слован" (Словакия), "Карабах" (Азербайджан).
Четвертый квалификационный раунд (плей-офф) – "Динамо" вне посева. Возможные соперники:
"Буде-Глимт" (Норвегия), "Копенгаген" (Дания), "Црвена Звезда" (Сербия), "Ференцварош" (Венгрия), "Селтик" (Шотландия).
Своего первого соперника чемпион Украины узнает 18-го июня 2025-го года.