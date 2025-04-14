Легкий путь? Первый взгляд на потенциальных соперников Динамо в квалификации Лиги чемпионов

В течение выходных 12-го – 13-го апреля 2025-го года произошли два примечательных события, имеющие фундаментальное значение для следующего еврокубкового сезона.

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Во-первых, "Динамо" гарантировало себе место в международных соревнованиях – команда Шовковского уже не может финишировать ниже третьего места в УПЛ. Во-вторых, Украина потеряла даже теоретические шансы получить прямое место в основном этапе Лиги чемпионов 2025/26, которые существовали, если бы чемпионом УПЛ стал "Шахтер".

"Динамо" гарантировало себе еврокубки, но еще не гарантировало Лигу чемпионов. Вот какие турнирные пути киевлян возможны в сезоне 2025/26…

Условные обозначения: Q2CL – второй квалификационный раунд Лиги чемпионов; Q3CL – третий квалификационный раунд Лиги чемпионов; Q4CL – четвертый (раунд плей-офф) квалификационный раунд Лиги чемпионов; Q1EL – первый квалификационный раунд Лиги Европы; Q2EL – второй квалификационный раунд Лиги Европы; Q3EL – третий квалификационный раунд Лиги Европы; Q4EL – четвертый (раунд плей-офф) квалификационный раунд Лиги Европы; Q2Col – второй квалификационный раунд Лиги конференций; Q3Col – третий квалификационный раунд Лиги конференций; Q4CoL – четвертый (раунд плей-офф) квалификационный раунд Лиги конференцій.

Первое место УПЛ

старт во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов; на пути в основной раунд Лиги чемпионов – три соперника;

победа во всех трех противостояниях Лиги чемпионов – выход в основной этап Лиги чемпионов 2025/26;

победа в Q2CL, но поражение в Q3CL – переход в Q4EL (далее – основной этап Лиги Европы или Лиги конференций);

победа в Q2CL и Q3CL, поражение в Q4CL – переход в основной этап Лиги Европы;

поражение в Q2CL – переход в Q3EL; победа там – выход в Q4EL (далее – основной этап Лиги Европы или Лиги конференций);

поражение в Q2CL – переход в Q3EL; поражение там – переход в Q4CoL; далее либо основной этап Лиги конференций, либо вылет из еврокубков.

Второе место УПЛ (вместе с победой в Кубке Украины или при условии, что Кубок Украины выиграет чемпион УПЛ)

старт в Q1EL; на пути в основной раунд Лиги Европы – четыре соперника;

победа во всех четырех противостояниях Лиги Европы – выход в основной этап Лига Европы 2025/26;

победа в первых трех квалификационных раундах Лиги Европы, поражение в четвертом – переход в основной этап Лиги конференций;

победа в первых двух квалификационных раундах Лиги Европы, поражение в третьем – переход в Q4CoL (далее – основной этап Лиги конференций или вылет из еврокубков);

победа в Q1EL, поражение в Q2EL – переход в Q3Col; далее – два соперника на пути к основному раунду Лиги конференций без права на ошибку;

поражение в Q1EL – переход в Q2Col; далее – три соперника на пути к основному раунду Лиги конференций без права на ошибку.

Третье место УПЛ (без победы в Кубке Украины)

старт в Q2Col; три соперника на пути к основному раунду Лиги конференций, без права на ошибку.

Третье место УПЛ (с победой в Кубке Украины)

путь вице-чемпиона (пункт 2).

"Динамо" – фаворит УПЛ в борьбе за чемпионство, поэтому именно у киевлян больше всего шансов сыграть в следующем футбольном году в Лиге чемпионов. Если акцентировать внимание именно на этом турнире, то следует выделить несколько фундаментальных нюансов:

1) на пути к основному этапу Лиги чемпионов 2025/26 "Динамо" нужно будет пройти трех соперников;

2) "Динамо", если выиграет чемпионат Украины, будет идти путем чемпионской квалификации; то есть точно не будет играть в отборе с представителями топ-5 стран Таблицы коэффициентов;

3) "Динамо" точно хватит рейтинга для посева во втором квалификационном раунде, и точно не хватит коэффициента для посева в раунде плей-офф (но там может быть посев по коэффициенту пары третьего квалификационного раунда);

4) в третьем квалификационном раунде "Динамо" может быть как в посеве, так и вне его.

Исходя из всех вышеприведенных аспектов, можно проанализировать потенциальных соперников "Динамо" на каждом из возможных раундов квалификации Лиги чемпионов.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол и победу "Динамо" в УПЛ: "Динамо" выиграет ближайший матч с форой (-1.5) – "да" за коэффициент 1.71. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Второй квалификационный раунд – "Динамо" в посеве. Возможные соперники:

"Риека" (Хорватия), "Жальгирис" (Литва), "Пафос" (Кипр), РФШ (Латвия), "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар), КуПС (Финляндия), "Нью-Сейнтс" (Уэльс), "Дрита" (Косово), "Брейдаблик" (Исландия), "Линфиллд" (Северная Ирландия), "Будучность" (Черногория), "Ракув" (Польша).

Третий квалификационный раунд – "Динамо" вне посева (по состоянию на середину апреля). Возможные соперники:

"Копенгаген" (Дания), "Црвена Звезда" (Сербия), "Ференцварош" (Венгрия), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Слован" (Словакия), "Карабах" (Азербайджан).

Четвертый квалификационный раунд (плей-офф) – "Динамо" вне посева. Возможные соперники:

"Буде-Глимт" (Норвегия), "Копенгаген" (Дания), "Црвена Звезда" (Сербия), "Ференцварош" (Венгрия), "Селтик" (Шотландия).

Своего первого соперника чемпион Украины узнает 18-го июня 2025-го года.

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