Поль Погба отказался от предложения перейти в российский клуб

Погба поделился мыслями
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Поль Погба, который сейчас является свободным агентом, отказался от предложения перейти в российский клуб.
"Я чувствую себя лучше. У меня было время для себя. Все, что происходило, было достаточно сложным, было трудно справиться с этим. Но сегодня все нормально.
Да. Предложения есть. Были интересные и не очень. Например, был с Россией такой вариант, но…, но у меня нет такой цели", – цитирует Погба издание Foot Mercato.
Напомним, что Погба не может официально подписать контракт ни с одним клубом до марта 2025 года из-за дисквалификации за употребление допинга.
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