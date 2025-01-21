Элина Свитолина – о перенесенной операции на ноге: “Теперь у меня в лодыжке два винта – это звучит пугающе”

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о перенесенной в сентябре прошлого года операции на ноге и о своем физическом состоянии по ходу Открытого чемпионата Австралии, где она уже дошла до четвертьфинала



– Вы упомянули на корте о перенесённых операциях и сложностях возвращения. Как вы себя чувствуете сейчас, будучи, чтоб не сглазить, полностью здоровой и демонстрируя результаты?

– Конечно, это замечательное чувство, потому что в прошлом году я много боролась с разными травмами. Всё началось, я бы сказала, полтора года назад с моей стопы. Всё взаимосвязано, и после этого у меня начались проблемы со спиной. Постоянно беспокоили то одни, то другие боли.

Когда я перенесла операцию в сентябре, у меня наконец-то появилось время полноценно отдохнуть, пройти различные процедуры для спины, проконсультироваться с врачами и действительно уделить внимание своему здоровью. Кроме того, я смогла выделить время на укрепление всех частей тела, которые этого требовали, потому что сезон очень длинный, и порой просто нет возможности остановиться и инвестировать время в своё тело.

Как вы, возможно, знаете, я не играла турниры перед Мельбурном. Я решила выделить несколько недель для укрепления, сыграла выставочный матч, а также несколько тренировочных игр. Сейчас для меня очень важно ставить здоровье в приоритет. Я пыталась сделать это и в прошлом году, но когда ты уже травмирована, это очень сложно, особенно учитывая плотный график турниров. Иногда это действительно может быть настоящим вызовом.

– Вы упоминали, что не играли перед Australian Open, чтобы подготовиться физически. Когда начался турнир, чувствовали ли вы себя полностью готовой или это возвращение могло быть немного преждевременным? Как вы были физически готовы на старте?

– Да, я чувствовала себя довольно хорошо. Когда я прилетела в Австралию, я сыграла несколько матчей, потренировалась с топ-игроками. Чувствовала себя отлично, и это было хорошим знаком. Это также дало мне уверенность в том, что в первых раундах я могла не думать слишком много о травмах. Я просто наслаждалась игрой без боли.

Конечно, где-то на заднем плане всё ещё есть небольшие мысли о травмах. Но если честно, с учётом всех четырёх матчей, которые я сыграла здесь, я очень довольна своей физической формой. Я довольна тем, как справлялась с тяжёлыми, физически сложными матчами. Так что пока всё хорошо.

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– Ментально, насколько сложно было справляться с травмами и болью в прошлом году, продолжая играть? В какой момент вы решили, что пора остановиться и что-то менять? Вы нервничали перед первой операцией?

– Да, это уже было слишком. Думаю, мне стоило остановиться раньше в прошлом году. Я слишком долго тянула. Хотела сыграть больше матчей, но снова немного усугубила травму стопы в Монтеррее. Первые два раунда на Открытом чемпионате США были просто сумасшедшими. Честно говоря, даже не знаю, как я их выиграла.

В первом матче я испытывала столько боли, что на следующий день не могла ходить и не тренировалась вообще. Мне пришлось пройти процедуру у врачей, чтобы удалить кисту из стопы. Конечно, не думаю, что кто-то ожидает подобного во время турнира Grand Slam. Но с помощью обезболивающих и процедур я смогла выиграть матч второго раунда и даже сыграть три сета с Коко Гауфф.

Честно говоря, не знаю, это было глупо или, может быть, умно (улыбается). У меня просто есть это желание играть. Я хочу соревноваться. Чувствую, что хорошо играю, чувствую себя комфортно на корте, поэтому хочу продолжать.

Но иногда моё тело этого не позволяет. Именно поэтому я действительно хочу находить время для пауз между турнирами и уделять внимание полноценному восстановлению.

– Вы нервничали перед операцией?

– Да, я была очень-очень нервной. Конечно, после рождения ребёнка кажется, что всё будет хорошо. Но общая анестезия – это что-то, что пугает в первый раз. Ты не знаешь, чего ожидать, не знаешь, как всё пройдёт.

Да, я нервничала. Также, думаю, как профессиональный спортсмен ты немного волнуешься, сможешь ли вернуться на высокий уровень, сможешь ли снова нормально двигаться. Меня также беспокоило, как это повлияет на стопу, ведь теперь у меня в лодыжке два винта. Это звучит пугающе. Конечно, у тебя появляются сомнения.

Но благодаря уверенности, которую я получаю, выигрывая матчи, и благодаря поддержке моей команды, я сейчас очень счастлива. Они дают мне уверенность. Мы вместе проходим через сложные моменты. Это смесь всего. Думаю, дело в уверенности.



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