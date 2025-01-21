Магнуссен: У меня не было особого желания оставаться в Ф1

Кевин Магнуссен рад, что вернулся в гонки на выносливость, и о его первых впечатлениях в дни подготовки к марафону «24 часа Дайтоны» мы рассказывали. В интервью Sportscar365 датский гонщик с опытом 185 Гран При, завершив главу карьеры, связанную с Формулой 1, поделился позитивными настроениями перед началом сезона в американской серии IMSA и чемпионате мира (WEC).

Кевин Магнуссен: «Можно сказать, я несколько лет к этому готовился. Я понимал, что у меня не было особого желания оставаться в Формуле 1, и я не занимался активными поисками нового контракта в этом чемпионате. Я уже переключился на другие вещи, и больше всего мне хотелось выступать в гонках спорткаров, в первую очередь в категории LMDh.

По-моему, теперь это очень интересный класс, в котором очень высок уровень соперничества, потому что в нём появилось много заводских команд. Все кругом говорят, что в гонках споткаров наступила золотая эра, и я очень хотел во всём этом участвовать».

По словам Кевина, получить контракт с BMW M Motorsport Магнуссену помог Винсент Воссе, руководитель бельгийской команды WRT и друг семьи Магнуссенов.

«Вообще-то мы с ним уже в течение двух лет обсуждали мой возможный переход в BMW, – признался 32-летний гонщик. – Я чувствовал, что хочу окончательно перейти в гонки спорткаров, но, конечно, хотел попасть в заводскую команду крупного автоконцерна. Теперь эта задача выполнена.

Я внимательно следил за ходом сезона в WEC – справедливости ради надо признать, что в прошлом году команда BMW выступала не так хорошо, как они надеялись. Но добилась значительных улучшений, к тому же было вполне очевидно, в каких областях им нужно было прибавить.

Я пришёл в команду, чтобы бороться за победы, я хочу выиграть несколько важных гонок, главные из которых в 2025 году – это Ле-Ман и Дайтона. В общем, я думаю, что меня ждёт очень интересная программа. Я рад, что в BMW дали мне этот шанс, и будем надеяться, что мы сможем продолжить прогресс, начавшийся в прошлом году.

Полагаю, под конец сезона команда выступала весьма конкурентоспособно, выиграла гонку американской серии IMSA в Индианаполисе и хорошо подготовилась к тому, чтобы добиться улучшений и в WEC. Так что у меня оптимистичный настрой».

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