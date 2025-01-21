Александр УСИК: «Не любил бокс. Отец включал бои братьев Кличко»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик (23–0, 14 КО), который владеет титулами WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе, признался, что в детстве не любил смотреть бокс:

«В детстве я не любил бокс, больше интересовался футболом. Мой отец был большим поклонником этого вида спорта. Когда я жил в деревне в Чернигове, мой папа будил меня в семь утра, чтобы я посмотрел бокс. Это были поединки братьев Кличко, Майка Тайсона, Эвандера Холифилда и многих других», – вспомнил Усик.

В последнем поединке украинец одолел Тайсона Фьюри единогласным решением судей (116:112 – трижды). Ранее Александр Усик рассказал о самом тяжелом моменте на ринге.

sport.ua