Майк ТАЙСОН: «Меня просто понесло»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд и Майк Тайсон

Легендарный боксер Майк Тайсон рассказал, почему откусил ухо Эвандеру Холифилду в легендарном бою.

«Я был очень разочарован, обескуражен и так далее. И он бил меня головой, и я был очень зол, не знал, что делать. Меня понесло и я укусил его за ухо», – сказал Тайсон.

В 1997 году Майк откусил Холифилду кусок уха и бой закончился победой Эвандера после дисквалификации Тайсона.

Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

sport.ua