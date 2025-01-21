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Футбол

Слован – Штутгарт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Слован – Штутгарт: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.25 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Слован - Штутгарт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Братиславский "Слован" во вторник постарается заработать первые очки в этом розыгрыше Лиги чемпионов. "Штутгарт", в то же время, постарается попасть в зону плей-офф турнира.

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    • Слован - Штутгарт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

    10.00 6.70 1.26 Узнать больше

    Лига чемпионов, 7 тур
    21 января 2025, 22:00 – Тегельное поле
    Главный арбитр: Крис Кавана

    Слован – Штутгарт

    Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 8

    Трансляция матча

    Слован - Штутгарт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

    Слован - Штутгарт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

    Слован - Штутгарт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

    В эфире

    Слован - Штутгарт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

    Трансляція матчу Слован – Штутгарт Смотреть трансляцию

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