Слован – Штутгарт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Слован – Штутгарт: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.25 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

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Братиславский "Слован" во вторник постарается заработать первые очки в этом розыгрыше Лиги чемпионов. "Штутгарт", в то же время, постарается попасть в зону плей-офф турнира.

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10.00 6.70 1.26 Узнать больше

Лига чемпионов, 7 тур

21 января 2025, 22:00 – Тегельное поле

Главный арбитр: Крис Кавана

Слован – Штутгарт

Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 8

Трансляция матча

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Трансляція матчу Слован – Штутгарт Смотреть трансляцию

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