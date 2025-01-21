Слован – Штутгарт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

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Слован – Штутгарт: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.25 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Братиславский "Слован" во вторник постарается заработать первые очки в этом розыгрыше Лиги чемпионов. "Штутгарт", в то же время, постарается попасть в зону плей-офф турнира.
10.00 6.70 1.26 Узнать больше
Лига чемпионов, 7 тур
21 января 2025, 22:00 – Тегельное поле
Главный арбитр: Крис Кавана
Слован – Штутгарт
Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 8
Трансляция матча
В эфире
Трансляція матчу Слован – Штутгарт Смотреть трансляцию