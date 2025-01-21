Чемпион Уимблдона не будет продолжать сотрудничество с седьмой ракеткой мира

Хорват Горан Иванишевич объявил, что его работа тренером в команде Елены Рыбакиной завершена после нескольких месяцев.



“После нашего испытательного срока, который завершился на Открытом чемпионате Австралии, я желаю Елене и её команде удачи в будущем”, – написал Иванишевич на своей странице в Instagram.

Напомним, 53-летний Горан Иванишевич, бывшая вторая ракетка мира и чемпион Уимблдона, начал сотрудничество с представительницей Казахстана в конце 2024 года и тренировал её в межсезонье.

“Я с нетерпением жду этого сотрудничества, – заявила Рыбакина в ноябре прошлого года. – Я думаю, что он великий чемпион и имеет значительный опыт. Мне просто очень интересно. Это что-то новое для меня. Кроме того, я долго работала с одним и тем же тренером. Сейчас я хочу учиться. Посмотрим, что мы сможем сделать вместе”.

Напомним, что после US Open-2024 Елена Рыбакина объявила о завершении сотрудничества с хорватским специалистом Стефано Вуковым, а Горан Иванишевич с 2019 по 2024 годы был тренером Новака Джоковича.

В начале 2025 года теннисистка неожиданно заявила, что хочет вернуть в команду своего бывшего тренера, несмотря на то, что Вуков временно дисквалифицирован WTA. 37-летний тренер отстранен руководящим органом женской теннисной ассоциации, пока продолжается расследование относительно нарушения кодекса поведения. Сам Вуков отрицает какие-либо правонарушения, а Рыбакина заявила, что никогда не подавала на него жалоб.

Известно, что Стефано Вуков не получил аккредитации для участия в Australian Open-2025 в составе тренерского штаба казахстанской теннисистки, хотя в Австралию приехал. Горан Иванишевич накануне австралийского “мэйджора” заявил, что его дальнейшая судьба в команде чемпионки Уимблдона-2022 на данный момент неизвестна и он сможет сказать больше лишь позже.

Вчера Елена Рыбакина уступила Мэдисон Кис в четвертом круге Australian Open в трех сетах.



btu.org.ua