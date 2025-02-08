В Haas не ждут конфликтов между Оконом и Берманом

За годы карьеры в Формуле 1 у Эстебана Окона нередко происходили конфликты с напарниками, которые приводили к столкновениям на трассе. В 2025-м Эстебан будет выступать за Haas вместе с Оливером Берманом, и руководитель команды Айо Комацу рассказал, что намерен объяснить своим пилотам «правила взаимодействия».

«Я не жду столкновений напарников друг с другом и сходов из-за этого, – говорит Айо Комацу. – Но всегда хорошо, когда между ними идёт острая борьба. Вспомните прошлый год – Кевин Магнуссен очень жёсткий гонщик, и в Австрии они с Нико Хюлкенбергом были близки к тому, чтобы у нас возникли проблемы, но до проблем дело всё же не дошло.

Отчасти та ситуация возникла из-за того, что команда не лучшим образом выбрала момент для проведения пит-стопа. Мы сами себе усложнили жизнь.

Команда не должна провоцировать подобные ситуации. Кроме того, напарники должны понимать друг друга. Мы со своей стороны предельно чётко объясним им правила взаимодействия».

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