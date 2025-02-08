Промоутер Фьюри: «Он поразил Усика. Сейчас этот бой наиболее логичен»

Sky Sports. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Известный промоутер Фрэнк Уоррен высказался относительно возможного боя между чемпионами мира Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Если Дюбуа победит в тяжелом бою Паркера, то реванш с Усиком будет наиболее логичным. У него есть до сих пор нерешенные вопросы с Усиком, есть спорный момент, Дюбуа поразил Александра в первом бою. Дюбуа хочет перевернуть страницу с Усиком. Сейчас это самый большой бой, который можно организовать. Я верю, что мы проведем этот бой», – сказал Уоррен.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

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